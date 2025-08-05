«Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

Reuters: Путин, скорее всего, не согласится на ультиматум Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который потребовал от Москвы урегулировать конфликт на Украине за десять дней, угрожая, что США введут против Москвы и ее торговых партнеров вторичные санкции и пошлины в размере 100 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Решимость Путина продолжать боевые действия продиктована его верой в победу России, а также скептическим отношением к действенности очередных санкций США Reuters агентство

При этом собеседники агентства отметили, что российский лидер «не хотел бы портить отношения» с Трампом и понимает, что существует возможность упустить шанс улучшить связи Москвы и Вашингтона.

Как подчеркивают собеседники, для Путина первостепенное значение имеют национальные интересы России, поэтому его целью в украинском конфликте является освобождение территорий, а уже после — проведение мирных переговоров с учетом реалий на земле.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Что говорит Путин об урегулировании конфликта на Украине?

На фоне ультиматума Трампа Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме 1 августа. Там же он снова порассуждал о спецоперации (СВО) и условиях завершения конфликта на Украине.

По его словам, переговоры России и Украины всегда востребованы и важны. Он в целом положительно оценил недавно состоявшуюся встречу Москвы и Киева, но добавил, что для решения вопросов с помощью дипломатии надо обязательно разговаривать.

Если же Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать, продолжил он. Путин отметил, что для урегулирования конфликта необходимо «вести обстоятельные разговоры». Он подчеркнул, что делать это важно не на публике, а «спокойно, в тиши переговорного процесса».

Кроме того, глава государства косвенно отреагировал на резкие заявления Трампа. В ответ на его слова о разочаровании Россией, Путин указал, что они возникают от избыточных ожиданий.

Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, все разочарования возникают от избыточных ожиданий — это известное общее правило Владимир Путин президент России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США ужесточают свою позицию

Тем не менее администрация Трампа ужесточает свою позицию в отношении России. В частности, Трамп анонсировал существенное повышение пошлин против Индии за приобретение российской нефти. Нью-Дели является одним из главных импортеров энергоресурсов России.

Как отметил хозяин Белого дома, США «остановились на 25 процентах», но он полагает, что в течение ближайших 24 часов тарифы будут очень серьезно увеличены.

До этого президент Соединенных Штатов заявил, что если цены на нефть упадут еще на 10 долларов за баррель, то «это может заставить Москву отказаться от продолжения боевых действий на Украине»

Тем не менее стратегия давления Трампа не работает. Реагируя на заявления американского лидера, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона на Нью-Дели являются необоснованными. Он отметил, что Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Кроме того, как отметил в беседе с «Лентой.ру» индийский политолог, научный сотрудник Международного фонда Вивекананды, эксперт клуба «Валдай» Правеш Кумар Гупта, угрозы президента США Дональда Трампа Индии из-за продолжения импорта российской нефти говорят о двойных стандартах Запада, который продолжает закупать многие товары у Москвы.

Исследователь подчеркнул, что Индия занимает выжидательную позицию и полагает, что Трамп и вовсе может отказаться от ультиматума и переключиться на другие вопросы.

Его привычка отдавать приоритет громким дипломатическим или экономическим победам, как это видно из его прошлых внешнеполитических решений, предполагает, что он может изменить свою позицию, если ему предложат стратегическую сделку или возможность улучшить свой глобальный имидж, получив Нобелевскую премию мира Правеш Кумар Гупта научный сотрудник Международного фонда Вивекананды

У России и США появился новый посредник на Украине

Однако параллельно с давлением происходят попытки наладить мосты Москвы и Вашингтона. По данным гостелерадиокомпании Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял на себя роль посредника в переговорах с целью нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами.

«Источники, близкие к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщили, что он работает над снижением напряженности между США и Россией с ведома президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Как утверждается, в ходе состоявшейся в последние недели серии переговоров, часть из которых не была предана огласке, канцелярия премьер-министра Израиля активно работала с российской стороной над нормализацией отношений Москвы и Вашингтона, ухудшившихся из-за конфликта на Украине, а также над урегулированием ряда спорных вопросов.

По данным Kan, все эти инициированные Израилем переговоры с Россией были согласованы администрацией Трампа и получили ее одобрение

28 июля состоялся телефонный разговор Путина и Нетаньяху. В сообщении Кремля отмечалось, что стороны обсудили различные вопросы напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Еще одна беседа двух лидеров состоялась 4 августа.