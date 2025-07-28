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18:36, 28 июля 2025Мир

Путин поговорил с одним мировым лидером

Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

«Стороны обсудили различные вопросы напряженной обстановки на Ближнем Востоке (...) Президент Путин, в частности, подчеркнул важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления стабильности внутри республики посредством соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», — отмечается в заявлении.

Кроме того, российский лидер вновь указал на важность разрешения всех конфликтов в регионе с помощью «исключительно мирных способов». Также президент России в ходе разговора с израильским премьером выразил готовность «всемерно содействовать переговорам по вопросу ядерной программы Ирана».

19 июля Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня при поддержке госсекретаря США Марко Рубио. За перемирие между государствами также выступили Турция, Иордания и ее соседи.

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