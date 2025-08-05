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15:30, 5 августа 2025Мир

Раскрыт новый посредник в переговорах России и США

Kan: Нетаньяху работает над снижением напряженности между Россией и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял на себя роль посредника в переговорах о нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Источники, близкие к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщили, что он работает над снижением напряженности между США и Россией с ведома президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Как утверждается, в ходе состоявшейся в последние недели серии переговоров, часть из которых не были преданы огласке, канцелярия премьер-министра Израиля активно работала с российской стороной над нормализацией отношений Москвы и Вашинтона, ухудшившихся на фоне конфликта на Украине, а также урегулированием ряда спорных вопросов.

О телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху стало известно 28 июля. В сообщении Кремля отмечалось, что стороны обсудили различные вопросы напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Еще одна беседа двух лидеров состоялась 4 августа.

ЖЗЛ
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