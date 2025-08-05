Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 5 августа 2025Мир

Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

Reuters: Путин вряд ли согласится на ультиматум Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который потребовал от Москвы урегулировать конфликт на Украине за 10 дней, в противном же случае США введут 100-процентые вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Решимость Путина продолжать боевые действия продиктована его верой в победу России, а также скептицизмом, что очередные санкции США смогут оказать какое-либо существенное давление после последовательных волн экономических ограничений против Москвы за последние три с половиной года», — заявили осведомленные источники.

При этом собеседники агентства отметили, что российский лидер «не хотел бы портить отношения» с Трампом и понимает, что существует возможность упустить шанс улучшить связи Москвы и Вашингтона. Как подчеркивают источники, для Путина первостепенное значение имеют национальные интересы России, поэтому его целью в украинском конфликте является освобождение территорий, а уже после проведение мирных переговоров с учетом реалий на земле.

1 августа Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины всегда востребованы и важны, но если Киев считает, что сейчас для них не время, то Москва готова подождать. Глава государства также отметил, что Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свое.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Следователи раскрыли дело о найденном в багажнике машины теле россиянки

    Ярославца оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина

    Украину обвинили в спекуляции деятельностью Красного Креста

    Три страны НАТО решили закупить оружие для Украины по инициативе США

    Продажи грузовиков в России обвалились

    На Wildberries появился кешбэк

    Аналитик рассказал о рекламном подразделении ВСУ для женщин

    Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

    «Считайте, какой выхлоп! А потом его там убьют!» Россиянка со смехом перечислила выгоды от отправки мужа на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости