Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

Reuters: Путин вряд ли согласится на ультиматум Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который потребовал от Москвы урегулировать конфликт на Украине за 10 дней, в противном же случае США введут 100-процентые вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Решимость Путина продолжать боевые действия продиктована его верой в победу России, а также скептицизмом, что очередные санкции США смогут оказать какое-либо существенное давление после последовательных волн экономических ограничений против Москвы за последние три с половиной года», — заявили осведомленные источники.

При этом собеседники агентства отметили, что российский лидер «не хотел бы портить отношения» с Трампом и понимает, что существует возможность упустить шанс улучшить связи Москвы и Вашингтона. Как подчеркивают источники, для Путина первостепенное значение имеют национальные интересы России, поэтому его целью в украинском конфликте является освобождение территорий, а уже после проведение мирных переговоров с учетом реалий на земле.

1 августа Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины всегда востребованы и важны, но если Киев считает, что сейчас для них не время, то Москва готова подождать. Глава государства также отметил, что Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свое.