Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции из-за встречи Путина и Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и России об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против РФ. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — указал Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что санкции против России сработают, если будут достаточно сильными. Он поблагодарил США, страны — члены ЕС и «Большой семерки» (G7), а также тех, «кто готов давить как следует».

В июле глава Украины подписал пакет санкций против России, которые он назвал специальными и направленными против многочисленных российских финансовых схем.