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17:40, 6 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против финансовых схем России

Президент Украины подписал новый пакет санкций против России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против России, которые он назвал специальными и направленным против многочисленных российских финансовых схем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, санкции были введены по инициативе Национального банка Украины и направлены против российских схем с криптовалютными операциями. Санкции ввели против 60 юридических лиц и 73 физических лиц. Все они — граждане России.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского указал на полное бессилие последнего.

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