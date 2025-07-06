Президент Украины подписал новый пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против России, которые он назвал специальными и направленным против многочисленных российских финансовых схем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, санкции были введены по инициативе Национального банка Украины и направлены против российских схем с криптовалютными операциями. Санкции ввели против 60 юридических лиц и 73 физических лиц. Все они — граждане России.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского указал на полное бессилие последнего.