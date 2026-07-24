Раскрыты новые неожиданные подробности смерти основателя сети магазинов Mango

Сыну основателя Mango Андика Джонатану посоветовали поговорить с ним на краю обрыва

Правоохранительные органы Каталонии раскрыли новые неожиданные подробности смерти основателя сети магазинов Mango Исака Андика. Отчет полиции публикует The Times.

Помощница семейного психотерапевта Марии Юлии Людервальдт рассказала следователям, что сын погибшего бизнесмена Джонатан, которого подозревают в его смерти, консультируется у ее начальницы. По словам девушки, она посоветовала ему в рамках терапии поместить себя и отца в «экстремальную ситуацию», а именно — поговорить с ним на краю обрыва. Людервальдт считала, что данное упражнение поможет сыну освободиться от эмоциональной зависимости от родителя.

Помощница психотерапевта, имя которой не раскрывается, призналась, что сама выбрала маршрут в горах Монсеррат, где погиб Андик, и даже прошла по нему вместе с Джонатаном за неделю до трагедии. Кроме того, она предоставила полиции текстовые сообщения от своей начальницы, написанные после того, как стало известно о смерти магната. «Возможно, лучше, если я не буду знать — иначе я могу оказаться следующей», — ответила Людервальдт на вопрос о произошедшем от своей помощницы.

Сама психотерапевт не является подозреваемой по делу, но ее клиент продолжает отрицать свою причастность к гибели отца. Он уверяет, что произошедшее 14 декабря 2024 года было несчастным случаем. В тот день магнат упал с обрыва на горном массиве Монтсеррат во время совместной с ним прогулки.

Позже стало известно, что Джонатана Андика отпустили из-под стражи под залог в один миллион евро.