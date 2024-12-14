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20:58, 14 декабря 2024Ценности

Стало известно о кончине основателя сети магазинов одежды Mango

Pais: основатель компании Mango Андик погиб в Испании при падении в ущелье
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Исак Андик

Исак Андик. Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images

В Испании в результате падения в ущелье не стало 71-летнего основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика. Об этом заявили в El Pais.

«Предприниматель, один из богатейших людей Испании, скончался сегодня в полдень в возрасте 71 года после падения с обрыва в пещерах горного массива Монтсеррат», — проинформировали в материале.

Согласно сведениям издания, состояние одного из наиболее влиятельных бизнесменов страны оценили примерно в €4,5 миллиарда.

Ранее стало известно о кончине немецкого режиссера Вольфганга Беккера. Создатель трагикомедии «Гуд бай, Ленин!» ушел из жизни в 70 лет.

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