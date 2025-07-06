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14:40, 6 июля 2025Бывший СССР

На Украине увидели «полный финиш» в разговоре Трампа и Зеленского

Соскин: Разговор Трампа и Зеленского указал на бессилие последнего
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Office of the President of Ukraine / Reuters

Разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского указал на полное бессилие последнего. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились (…) Это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского», — отметил Соскин.

По словам бывшего советника, у Украины не осталось выбора, кроме переговоров, однако Зеленский, по его мнению, не намерен идти на них. Соскин напомнил, что президент России Владимир Путин «неоднократно говорил, что Россия готова на дипломатический переговорный механизм».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, что Трамп решил позвонить российскому лидеру, чтобы принудить Зеленского к миру.

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