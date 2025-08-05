Зеленский назвал обстоятельство эффективности санкций против России

Зеленский: Санкции против России сработают, если будут достаточно сильными

Санкции против России сработают, если будут достаточно сильными. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление нужно усиливать...» — написал политик.

Зеленский также поблагодарил США, страны — члены ЕС и «Большой семерки» (G7), а также тех, «кто готов давить как следует».

Ранее Владимир Зеленский обсудил военные поставки с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Киев и Амстердам заявили о возможной передаче пакета стоимостью 500 миллионов евро.