Зеленский обсудил военные поставки с Нидерландами

Зеленский обсудил военные поставки с премьер-министром Нидерландов Схоофом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил военные поставки с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Пакет в 500 миллионов евро — это американское оружие, в частности ракеты для [зенитных ракетных комплексов] «петриотов». Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары», — написал он.

Зеленский добавил, что это решение стало одним из результатов саммита НАТО в Гааге. Он поблагодарил Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решимость в укреплении обороны страны.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна будет первым государством, входящим в Североатлантический альянс, которое поставит Украине американские вооружения на сумму полмиллиарда евро.