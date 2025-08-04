В НАТО заявили о новом оружии для Украины на полмиллиарда евро

Глава МО Брекелманс: Нидерланды первыми из НАТО передадут Киеву оружие США

Нидерланды станут первой страной, входящей в Североатлантический альянс, которая поставит Украине американские вооружения на сумму полмиллиарда евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Рубен Брекелманс в своем аккаунте социальной сети Х.

«Нидерланды стали первой страной — участницей НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на сумму 500 миллионов евро», — подчеркнул чиновник.

1 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение двух-трех месяцев.

23 июля глава МО Германии заявлял, что Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить системы Patriot для Украины. По его словам, очень важным является то, чтобы государства, которые будут передавать эти комплексы, «имели возможность дальше выполнять свои обязательства в рамках НАТО, не создавая пробелов в системе безопасности альянса».