Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 1 августа 2025Мир

Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

FT: Германия отправит на Украину дополнительные американские установки Patriot
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение двух-трех месяцев. Его слова приводит Financial Times (FT).

Уточняется, что поставки «придадут необходимую поддержку» Киеву по отражению российских атак, которые значительно усилились.

«Поставки придадут столь необходимую поддержку усилиям Киева по отражению российских воздушных атак на украинские города, которые значительно усилились за последние месяцы», — подчеркнул Писториус.

Ранее Писториус потребовал от США обязательств по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» НАТО, поскольку речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников. Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных поставок систем Patriot для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Военкоры сообщили о свободно передвигающейся по Покровску Российской армии

    Россиянин выдал чужую квартиру за свою и продал ее

    Дачников призвали отпугивать кротов с участка бензином

    Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов

    Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

    В Госдуме раскрыли значение слов Трампа о подлодках

    Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

    У берегов Байкала установили опасные печи

    Американцы обвинили Трампа в своих финансовых проблемах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости