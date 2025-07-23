Германия поставила США условие по Украине

Писториус: Германия требует от США обязательств по поставкам Patriot Украине

Германия потребовала от США обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. Об условии Вашингтону рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel.

«Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Писториус пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» Североатлантического альянса, поскольку «речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников». Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных систем Patriot.

Ранее Писториус заявил, что Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить комплексы Patriot для Украины. Он добавил, что очень важным является то, чтобы государства, которые будут передавать системы, «имели возможность дальше выполнять свои обязательства в рамках НАТО, не создавая пробелов в системе безопасности альянса».