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14:17, 23 июля 2025Мир

Германия поставила США условие по Украине

Писториус: Германия требует от США обязательств по поставкам Patriot Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Германия потребовала от США обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. Об условии Вашингтону рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel.

«Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Писториус пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» Североатлантического альянса, поскольку «речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников». Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных систем Patriot.

Ранее Писториус заявил, что Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить комплексы Patriot для Украины. Он добавил, что очень важным является то, чтобы государства, которые будут передавать системы, «имели возможность дальше выполнять свои обязательства в рамках НАТО, не создавая пробелов в системе безопасности альянса».

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