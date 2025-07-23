Германия поставила США условие по Украине

Германия потребовала от США обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. Об условии Вашингтону рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel.
«Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах», — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Писториус пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» Североатлантического альянса, поскольку «речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников». Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных систем Patriot.
Ранее Писториус заявил, что Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить комплексы Patriot для Украины. Он добавил, что очень важным является то, чтобы государства, которые будут передавать системы, «имели возможность дальше выполнять свои обязательства в рамках НАТО, не создавая пробелов в системе безопасности альянса».