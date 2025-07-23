Еще несколько стран захотели вложиться в оружие для Украины

МО ФРГ: Норвегия, Швеция, Нидерланды готовы оплатить системы Patriot для Киева

Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. Об этом сообщил глава министерства обороны (МО) Германии Борис Писториус, его слова приводит журнал Der Spiegel.

«Другие страны, в частности, Норвегия, Швеция и Нидерланды, заявили о готовности финансировать системы Patriot, которые будут переданы Украине (...) Но окончательного решения о том, какая страна могла бы поставить Киеву эти комплексы, на данный момент нет», — заявил министр.

По мнению Писториуса, страны поставили себе «амбициозную задачу», решив направить на Украину «до пяти комплексов Patriot», поскольку встает вопрос о том, сколько систем они готовы предоставить Киеву. По его словам, очень важным является то, чтобы те государства, которые будут передавать системы, «имели возможность дальше выполнять свои обязательства в рамках НАТО, не создавая пробелов в системе безопасности альянса».

Ранее Писториус заявил, что Германия поставит Украине два комплекса Patriot при надежной гарантии быстрой замены в течение шести-восьми месяцев. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить боеспособность и возможность обучения в бундесвере.