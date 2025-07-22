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18:30, 22 июля 2025Мир

Германия назвала условия поставки Patriot Украине

Писториус: Германия поставит Украине два комплекса Patriot при быстрой замене
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Германия поставит Украине два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot при надежной гарантии быстрой замены в течение шести-восьми месяцев. Такое условие назвал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает N-TV.

По словам министра, это необходимо, чтобы сохранить боеспособность и возможность обучения в бундесвере. «Мы потеряем возможность проводить обучение, если в течение года, полутора или даже двух лет не сможем этого делать из-за нехватки систем», — пояснил он.

Писториус рассказал, что Киев нуждается в пяти системах.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине. Так, администрация Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. По мере того как другие страны будут соглашаться на отправку Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок.

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