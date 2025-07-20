Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 20 июля 2025Мир

США изменили планы по поставкам вооружения из-за Украины

WSJ: США решили в первую очередь поставлять системы Patriot союзникам Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Соединенные штаты Америки (США) решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине. Об изменении порядка поставок сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. При этом Берлину позволили отправить Киеву две системы Patriot. Уточняется, что по мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot, из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок. Приоритет будут отдавать именно союзникам Украины, уверяют журналисты.

Попытки ускорить процесс поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию связаны с намерением главы Белого дома принудить союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) заплатить США за предоставление дополнительного оружия Киеву, предполагают обозреватели.

Ранее на Западе назвали поставки Patriot Киеву бессмысленными. По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, сами украинцы заявляют, что Patriot неэффективен против российских атак. Незадолго до этого стало известно, что Трамп потребовал от ФРГ отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Тяжеловес отправил британца Дюбуа в нокаут в пятом раунде

    В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

    Российского писателя внесли в базу «Миротворец»

    США изменили планы по поставкам вооружения из-за Украины

    На Алтае вертолет совершил жесткую посадку на воду

    ВСУ начали нести большие потери в ЛНР

    В Германии сделали признание о решении Трампа по поставкам оружия Украине

    За растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестовали новых фигурантов

    Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика

    В Киеве назвали катастрофой ситуацию на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости