США изменили планы по поставкам вооружения из-за Украины

WSJ: США решили в первую очередь поставлять системы Patriot союзникам Украины

Соединенные штаты Америки (США) решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине. Об изменении порядка поставок сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. При этом Берлину позволили отправить Киеву две системы Patriot. Уточняется, что по мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot, из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок. Приоритет будут отдавать именно союзникам Украины, уверяют журналисты.

Попытки ускорить процесс поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию связаны с намерением главы Белого дома принудить союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) заплатить США за предоставление дополнительного оружия Киеву, предполагают обозреватели.

Ранее на Западе назвали поставки Patriot Киеву бессмысленными. По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, сами украинцы заявляют, что Patriot неэффективен против российских атак. Незадолго до этого стало известно, что Трамп потребовал от ФРГ отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.