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20:59, 18 июля 2025Мир

Раскрыто условие Трампа по поставкам оружия Украине

Bild: Трамп потребовал от ФРГ отдавать Украине оружие из собственных арсеналов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трампа отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Германия не только заплатит, но и, вероятно, будет вынуждена отправить собственную систему ПВО Бундесвера, поскольку Трамп отказывается отдавать американское оружие», — сказано в сообщении.

По данным Bild, Трамп дал понять, что простого финансирования помощи Украине недостаточно: европейские союзники должны будут не только поставлять собственные вооружения, но и закупать новое исключительно у США. Сообщается, что в Германии уже ощущается нехватка систем ПВО.

Ранее сообщалось, что США задержали поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Швейцарии из-за приоритета в пользу Украины.

14 июля Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе системы Patriot.

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