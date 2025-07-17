США предпочли Украину другому союзнику

Минобороны Швейцарии заявило о задержке поставок ЗРК Patriot из-за Украины

США предупредили Швейцарию о задержке поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из-за приоритета в пользу Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Швейцарии в заявлении на официальном сайте.

«Министерство обороны Соединенных Штатов проинформировало [Минобороны Швейцарии], что оно изменит приоритеты в поставках систем Patriot для поддержки Украины», — сказано в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что Швейцария получит свои Patriot позже запланированных сроков в рамках обычных соглашений о военных поставках. Конкретные сроки поставок уточняются.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки ЗРК Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались.