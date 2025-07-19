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13:04, 19 июля 2025Мир

На Западе назвали поставки Patriot Киеву бессмысленными

Аналитик Меркурис: Украинцы заявили о слабости Patriot против российских атак
Андрей Шеньшаков

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcz / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил об отсутствии смысла в поставках Украине установок Patriot. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам эксперта, даже сами украинцы говорят о неэффективности Patriot против российских атак.

«Российские ракеты без труда обходят системы Patriot, сами украинцы жалуются, что система неэффективна против российских ракет. Какой тогда смысл отправлять ее?» — сказал Меркурис.

В начале июля сообщалось, что Соединенные Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет. Такое решение власти США приняли из-за опасений, что запасы оружия на складах сократились слишком сильно. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто отдал приказ о приостановке военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Украине станут пустой тратой денег. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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