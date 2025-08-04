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12:29, 4 августа 2025Бывший СССР

Песков рассказал о предпочтениях России в урегулировании конфликта на Украине

Песков: Для России предпочтительно дипломатическое урегулирование на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова подождать, если Киев считает, что время для переговоров еще не пришло. Об этом он заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

После этого Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России. По его словам, Киев готов провести встречу на уровне глав государств в любое время.

ЖЗЛ
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