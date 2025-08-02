Зеленский ответил на слова Путина о переговорах

Зеленский: Украина готова к переговорам на уровне лидеров

Украина готова вести переговоры на уровне лидеров, чтобы установить долгосрочный мир. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — указал он.

Так Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости мира на Украине. Он подчеркнул, что в Киеве слышат слова российского руководства, надеясь, что они означают намерение закончить военный конфликт, а не выиграть время.

Ранее Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высказался о переговорах с Украиной. По его словам, Россия может подождать, если в Киеве считают, что сейчас не время для контактов сторон.