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09:23, 2 августа 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на слова Путина о переговорах

Зеленский: Украина готова к переговорам на уровне лидеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина готова вести переговоры на уровне лидеров, чтобы установить долгосрочный мир. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — указал он.

Так Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости мира на Украине. Он подчеркнул, что в Киеве слышат слова российского руководства, надеясь, что они означают намерение закончить военный конфликт, а не выиграть время.

Ранее Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высказался о переговорах с Украиной. По его словам, Россия может подождать, если в Киеве считают, что сейчас не время для контактов сторон.

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