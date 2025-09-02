Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 2 сентября 2025Мир

В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

Песков: Встречу Путина с Ким Чен Ыном обсудят после приезда лидера КНДР в Пекин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Делегации России и КНДР обсудят возможность встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после приезда последнего в Пекин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи] с учетом графиков», — рассказал представитель Кремля.

В то же время официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил РИА Новости, что китайская сторона на данный момент не располагает информацией о том, запланированы ли у Ким Чен Ына встречи с Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Северокорейский лидер прибудет в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали руководителей крупнейшего в стране объединения строителей. В чем их обвиняют?

    В российском регионе задержан расправившийся с «женщиной-дюймовочкой»

    Российского депутата приняли за участника СВО и обыскали в аэропорту

    Москвичам рассказали о погоде на неделе

    Мать российской актрисы сбила самокатчица

    В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

    Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

    Патрушев раскрыл причины интереса Японии к Курилам

    В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

    В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости