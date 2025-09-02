В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

Песков: Встречу Путина с Ким Чен Ыном обсудят после приезда лидера КНДР в Пекин

Делегации России и КНДР обсудят возможность встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после приезда последнего в Пекин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи] с учетом графиков», — рассказал представитель Кремля.

В то же время официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил РИА Новости, что китайская сторона на данный момент не располагает информацией о том, запланированы ли у Ким Чен Ына встречи с Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Северокорейский лидер прибудет в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.