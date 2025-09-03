Мир
04:20, 3 сентября 2025

Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада в Пекине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном до начала военного парада в Пекине. Глава КНДР пригласил коллегу посетить его страну в любое время, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина начались торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой войне.

Президент РФ Владимир Путин в качестве главного гостя и главы еще 25 стран присутствуют на параде по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко провел более десяти неформальных встреч с коллегами-главами государств на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

По словам самого Лукашенко, Шанхайская организация сотрудничества в связи с трансформацией мирового порядка превращается в политического игрока глобального уровня.

