19:33, 31 августа 2025

Стало известно о встречах Лукашенко с коллегами в Китае

БелТА: Лукашенко провел неформальные встречи с коллегами на полях саммита ШОС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел более 10 неформальных встреч с коллегами-главами государств на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает БелТА.

«У главы белорусского государства в ходе нынешнего саммита счет таких контактов уже идет на десятки. И можно смело утверждать, что будет гораздо больше, и не только в кулуарах, но и в официальном ключе», — пишет агентство.

Ранее журналистка и телеведущая Ольга Скабеева оценила фотографию смеющихся Лукашенко и его азербайджанского Ильхама Алиева.

