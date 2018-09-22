Медведева проиграла без Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в Канаде. Результаты соревнований размещены на сайте Skatecanada.

После короткой программы Медведева лидировала с 70,89 баллами, однако в произвольной программе упала, заработала 133,91 балла и в сумме набрала 204,89 очка. Лучшей по итогам соревнований стала американка Брейди Теннелл, опередившая Медведеву на 1,5 балла (206,41). Третье место завоевала француженка Маэ Беренис Мейте, имея в активе 178,89 балла.

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«Честно говоря, я чувствую себя просто потрясающе. Эти соревнования были действительно невероятным опытом. Первые соревнования с моей новой командой, новыми тренерами, всем новым», — заявила Медведева в интервью NBC после выступления.

В мае 2018-го Медведева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Брайаном Орсером.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. В ее активе также два золота чемпионатов мира.

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