Медведева уличила во лжи канадского тренера

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе никогда не советовала ей завершать карьеру. Ее слова приводит ТАСС.

«Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью», — сказала фигуристка.

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10 сентября канадский тренер Даг Хау поделился информацией о конфликте, возникшем между Тутберидзе и Медведевой. По словам специалиста, Тутберидзе поставила крест на фигуристке и отправила ее рожать детей после Олимпиады в Пхенчхане.

В мае Медведева ушла от Тутберидзе. Фигуристка переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Брайаном Орсером.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, до Игр Медведева обратилась к ней с просьбой оставить Загитову в юниорах еще на год, но та отказалась, что и послужило причиной расставания.

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