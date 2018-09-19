Медведева ответила критикам

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношении к критике. Ее слова приводит NBC.

По словам Медведевой, ее не волнует возможная критика после турнира Autumn Classic в Оаквилле, который пройдет с 20 по 22 сентября, поскольку ее программы еще сырые. «Любые соревнования особенные и очень важные для меня, так что я всегда стараюсь показать максимум. Но люди всегда судят тебя очень быстро. Всегда. Но это нормально. Я просто не обращаю на это внимания», — заявила фигуристка.

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Спортсменка считает, что провела большую работу с новым тренером Брайаном Орсером. «Это всего лишь один процент от той работы, что нам предстоит сделать, но изменения уже заметны», — отметила она.

9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые программы. Во время своего проката Медведева совершила степ-аут (полную потерю равновесия после прыжка с приземлением на две ноги — прим. «Ленты.ру») на двойном акселе, также упала с тройного флипа в каскаде.

Фигуристка в мае 2018-го ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Орсером. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. В ее активе также два золота чемпионатов мира.

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