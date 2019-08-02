Российская фигуристка назвала незаслуженным олимпийское золото Загитовой

Российская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что ее соотечественница Алина Загитова не заслужила золотую медаль Олимпийских игр 2018 года. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт» со ссылкой на прямой эфир в ее Instagram.

По мнению Губановой, победу должна была одержать Евгения Медведева, в итоге занявшая второе место. «У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль», — сказала фигуристка, отметив, что лично против Загитовой ничего не имеет.

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Также она удивилась прогрессу спортсменки в олимпийский сезон. Губанова отметила, что обыгрывала Загитову «на раз-два», а затем она резко выстрелила. «Может, стала больше работать, а может, и химия», — предположила россиянка.

Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. Она выиграла соревнования в женском одиночном катании в первом взрослом сезоне в фигурном катании. Медведева, на тот момент двукратная чемпионка мира, в Пхенчхане стала серебряной медалисткой.

16-летняя Губанова занимала второе место на юниорском Гран-при в 2017 году. На взрослом чемпионате России 2018 года она стала шестой.

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