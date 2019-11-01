Загитова упустила победу в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алина Загитова стала второй в короткой программе на этапе Гран-при во французском Гренобле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

17-летняя фигуристка набрала 74,24 балла за прокат. В лидеры выбилась другая россиянка — Алена Косторная. В активе спортсменки, которая также занимается под руководством Этери Тутберидзе, 76,55 балла. Третье место по итогам короткой программы у американки Мэри Белл (70,25 балла).

Загитова не принимала участия в предыдущих двух этапах Гран-при. На втором этапе победу одержала ее соотечественница Александра Трусова. 15-летней фигуристке подчинились сразу два достижения: она обновила рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла).

В прошлом сезоне Загитова упустила победу в финале Гран-при, проиграв представительнице Японии Рики Кихире.

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