Тренер Медведевой оценил ее готовность к Гран-при в Москве

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер высказался о готовности своей подопечной Евгении Медведевой к этапу Гран-при в Москве. Его слова приводит ТАСС.

Орсер заявил, что Медведева находится в лучшей форме за всю ее жизнь. Он добавил, что фигуристка упорно тренируется и надеется на лучшее. «Она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я каждый день узнаю о том, как у нее дела», — отметил тренер.

Соревнования в Москве пройдут с 15 по 16 ноября. Россию на этапе представят Медведева, Александра Трусова и Мария Сотскова.

27 октября Медведева заняла пятое место на Skate Canada и практически потеряла шансы на выход в финал Гран-при. Победительницей этапа стала 15-летняя россиянка Трусова, которая установила два мировых рекорда.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018. С лета 2018 года живет в Канаде и тренируется в группе Орсера. До этого она занималась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

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