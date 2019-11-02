Тарасова защитила Медведеву от нападок «пишущей дерьмо публики»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о критиках российской фигуристки Евгении Медведевой. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что в фигурном катании очень высокая конкуренция, однако Медведева продолжает выступать на высоком уровне. «Я уважаю Женю, которая делает все, чтобы выбраться из этого колодца. Она великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», — отметила она.

На этапе серии Гран-при Skate Canada Медведева заняла пятое место, отстав от лидера более чем на 32 очка. Победительницей стала 15-летняя россиянка Александра Трусова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018. С лета 2018 года живет в Канаде и тренируется в группе Брайана Орсера. До этого она занималась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

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