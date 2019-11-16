15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова победила в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя спортсменка по итогам короткой программы уступала соотечественнице Евгении Медведевой, однако в произвольной, исполнив три четверных прыжка, набрала 160,26 балла и обошла соперницу. В сумме у Трусовой оказалось 234,47 балла. Медведева же откатала произвольную на 148,83 балла, а в сумме получила 225,76 балла.

Третье место заняла американка Марайя Белл (205,67 балла). Еще одна россиянка Станислава Константинова в сумме набрала 156,94 и стала 11-й. Этап в Москве завершится 17 ноября, когда спортсмены выступят с показательными номерами.

Короткая программа прошла 15 ноября. По ее итогам Медведева получила 76,93 балла, а Трусова — 74,21 балла. 15-летняя спортсменка в этом сезоне стала победительницей этапа Гран-при Skate Canada. Она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме баллов.

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