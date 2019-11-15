Фигуристы из России оценили желание 15-летней рекордсменки выступать с мужчинами

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин высказались о желании 15-летней Александры Трусовой соревноваться с мужчинами. Слова спортсменов передает корреспондент «Ленты.ру».

Алиев заметил, что он равняется на успехи Трусовой, и восхитился ее катанием. «Я не против с ней посоревноваться, это даже будет интересно», — заметил спортсмен.

Самарин с ним не согласился и выразил надежду на то, что им не придется соперничать с фигуристкой. При этом он признал, что Трусова показывает «космический уровень».

Самарин 15 ноября выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, набрав 92,81 балла. Алиев занял второе место, в его активе 90,64 балла. Произвольная программа пройдет 16 ноября. Трусова также примет участие в соревнованиях в Москве. О желании соревноваться с мужчинами она заявила 14 ноября. Фигуристка объяснила это тем, что в мужских соревнованиях можно исполнять четверные прыжки.

Спортсменка стала победительницей этапа Гран-при Skate Canada в женском одиночном катании. По итогам проката она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме баллов.

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