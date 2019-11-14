15-летняя российская фигуристка захотела посоревноваться с мужчинами

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о желании попробовать себя в мужском одиночном катании. Ее слова приводятся на сайте олимпийского канала.

15-летняя Трусова заявила, что хотела бы выступить в мужских соревнованиях. «С мужчинами можно посоревноваться, потому что у них можно исполнять четверной в короткой [программе]», — отметила она.

Трусова — победительница этапа Гран-при Skate Canada в женском одиночном катании. По итогам проката она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме баллов.

В прошедшем сезоне фигуристка стала чемпионкой России среди юниоров и завоевала серебряную медаль на взрослом первенстве страны. Она занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Трусова примет участие в этапе Гран-при в Москве. Соревнования пройдут с 15 по 16 ноября. Кроме нее, Россию на турнире представят Евгения Медведева и Мария Сотскова.

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