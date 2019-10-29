Американский тренер раскрыл секрет успеха российских фигуристок

Американский тренер по фигурному катанию Том Закрайсек высказался об уровне российских спортсменок. Его слова приводит The Wall Street Journal.

Закрайсек посчитал, что секрет успеха россиянок кроется в невероятной физической подготовке. Он отметил, что фигуристки из России очень сильные и поджарые, поэтому им легко справиться с четверными прыжками. По мнению тренера, спортсменки нацелены обыграть всех на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

На прошедших этапах серии Гран-при победу одержали представительницы российской команды. Skate America выиграла 15-летняя Анна Щербакова (227,76 балла), став первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.

Победительницей Skate Canada стала 15-летняя россиянка Александра Трусова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда.

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