15-летняя российская фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова стала лидером после короткой программы этапа серии Гран-при в Китае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фигуристка набрала за прокат 73,51 балла, установив личный рекорд в этом сезоне. На втором месте расположилась японка Сатоко Мияхара (68,91), на третьем — американка Эмбер Гленн (67,69). Россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова заняли четвертое (65,57) и пятое (63,99) места соответственно.

Фигуристки представят произвольную программу 9 ноября. Соревнования начнутся в 11:30 по московскому времени.

15-летняя Щербакова, действующая чемпионка России и воспитанница Этери Тутберидзе, проводит дебютный сезон на взрослом уровне. Она победила на первом этапе серии Гран-при Skate America, набрав в общей сложности 227,76 балла. Россиянка стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.

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