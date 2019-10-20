Российская фигуристка выиграла первый этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова победила на Skate America — первом этапе серии Гран-при в США. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в воскресенье, 20 октября, в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 27,76 балла. Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14 балла). Третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).

Skate America завершится 20 октября. Следующий этап Гран-при пройдет в Канаде с 25 по 27 октября.

Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России. Взрослое первенство спортсменка выиграла в 14 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



