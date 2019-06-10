Авербух рассказал о дивидендах от учениц Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух высказался о тренере Этери Тутберидзе и ее подопечных. Его слова приводит газета Metro.

Авербух назвал проблемой то, что в женском одиночном катании чемпионками становятся юные фигуристки. По его мнению, Международный союз конькобежцев должен усовершенствовать правила.

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Вместе с тем хореограф считает неуместной критику в адрес группы Тутберидзе. «Мы получаем огромные дивиденды оттого, что Тутберидзе создала уникальную группу девчонок, которые прославляют Россию. Не стоит ругать курицу, которая несет золотые яйца», — добавил он.

В прошлом сезоне все три призовых места на чемпионате России по фигурному катанию заняли ученицы Тутберидзе. Победительницей стала Анна Щербакова (на тот момент ей было 14 лет), серебро завоевала Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной.

Также в группе тренера занимается 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Евгению Медведеву, тогда тоже тренировавшуюся под руководством Тутберидзе.

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