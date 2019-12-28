Медведева подтвердила снятие с чемпионата России и объяснилась

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире Первого канала подтвердила, что не будет выступать в произвольной программе на чемпионате России. Спортсменка отметила, что снялась с соревнований из-за проблем с коньками.

Медведева объяснила, что выступление в старых ботинках несло дополнительную угрозу ее здоровью, поэтому она решила отказаться от участия в чемпионате. «Это очень сложное и глубоко неприятное решение», — призналась фигуристка.

Она отметила, что впервые в карьере снялась с соревнований, из-за чего почувствовала себя «мягко говоря, не очень хорошо». Тем не менее россиянка заявила, что этот опыт ее закалит.

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Ранее 28 декабря фамилия Медведевой пропала из списка участников произвольной программы. На прошедшей 26 декабря тренировке у спортсменки сломались коньки. Она попыталась тренироваться в новых, но в итоге вернулась к поврежденному инвентарю.

После короткой программы Медведева занимала пятое место с результатом 71,08 балла. Тройку лидеров составили Алена Косторная (89,86 балла), Анна Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Четвертую строчку с результатом 75,74 балла заняла Елизавета Туктамышева.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года проходит с 24 по 29 декабря в Красноярске. По результатам турнира будет сформирован состав российской сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 20 по 26 января в австрийском городе Грац.

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