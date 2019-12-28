Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, отказавшись от выступления в произвольной программе. Ее фамилии не оказалось в списке на старт.

На прошедшей 26 декабря тренировке у спортсменки сломались коньки, пишет ТАСС. Она попыталась тренироваться в новых, но в итоге вернулась к поврежденному инвентарю. На разминке перед прокатом произвольной программы, который пройдет 28 декабря, фигуристка исполнила только один элемент и досрочно покинула занятие.

После короткой программы Медведева занимала пятое место с результатом 71,08 балла. Тройку лидеров составили Алена Косторная (89,86 балла), Анна Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Четвертую строчку с результатом 75,74 балла заняла Елизавета Туктамышева.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года проходит с 24 по 29 декабря в Красноярске. По результатам турнира будет сформирован состав российской сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 20 по 26 января в австрийском городе Грац.

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