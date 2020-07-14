Работавший с Медведевой тренер объяснил уход из группы Тутберидзе

Российский хореограф Виктор Адоньев объяснил уход из группы тренера Этери Тутберидз. Его слова приводит «Газета.ру».

Адоньев заявил, что ему пришлось бросить работу в октябре 2014 года из-за болезни матери. «Если бы все было хорошо, то думаю, мы бы так и работали с Этери Георгиевной. Почему решил не возвращаться? А зачем? Там Даниил Глейхенгауз. Они стали популярны. А я человек ужасно гордый. Если я вернусь, то скажут: "Пришел на все готовое"», — посчитал он.

Хореограф добавил, что привнес много новшеств в работу группы тренера. «Технически все дети были на уровне. Но мы начали поднимать компоненты. Я говорил Этери, что нужно много скользить, кататься — тогда все будет по-другому», — рассказал он.

Адоньев выступал в одиночном катании и тренировался под руководством Тутберидзе. После завершения карьеры он работал в группе специалиста с олимпийской чемпионкой 2014 года в командном турнире Юлией Липницкой, двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой и другими спортсменками.

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