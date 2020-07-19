Тарасова порассуждала о погибшей фигуристке-чемпионке как о стриптизерше

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала гибель чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. Об этом она рассказала газете «Спорт-Экспресс».

«Очень жалко эту девочку и ее родителей. Видимо, она уже закончила кататься, я так думаю, раз она поступила в стриптиз-клуб. Наверное, не могла устроиться на работу, но точно я не знаю», — сказала она.

18 июля тело Александровской было обнаружено у окон многоэтажного дома в Москве. Представители правоохранительных органов обнаружили в ее квартире предсмертную записку «Люблю». Как выяснилось позже, спортсменка страдала от депрессии и посещала психолога.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание. С 2016-го фигуристка представляла на международных соревнованиях Австралию.