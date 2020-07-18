Роднина отреагировала на гибель 20-летней фигуристки-чемпионки

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на гибель чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка выразила соболезнования семье фигуристки, а также отметила, что для суицида наверняка были какие-то причины. Роднина также отметила, что близкие должны быть особенно чуткими к спортсменам.

Ранее 18 июля тело Александровской было обнаружено у окон многоэтажного дома в Москве. Чемпионка мира среди юниоров выпала из окна. Представители правоохранительных органов обнаружили в квартире Александровской предсмертную записку «Люблю». Как выяснилось позже, спортсменка страдала от депрессии и посещала психолога. В ночь гибели Александровская пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание. С 2016-го фигуристка представляла на международных соревнованиях Австралию.