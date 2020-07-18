Стали известны подробности гибели 20-летней фигуристки-чемпионки из России

Российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская, тело которой обнаружили у окон многоэтажного дома, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Записка 20-летней спортсменки гласила «люблю». Как утверждается на сайте телеканала, Александровская страдала от депрессии и находилась под наблюдением психолога. Перед смертью чемпионка мира среди юниоров находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что Александровская погибла в ночь на 18 июля.

В 2016 году спортсменка получила предложение представлять Австралию на международных стартах. В том же году Александровская сменила спортивное гражданство. В паре с Харли Уиндзором она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионат Австралии.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание.

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