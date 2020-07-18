Медведева отреагировала на гибель 20-летней фигуристки-чемпионки

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на гибель чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. Она выразила соболезнования в своем Instagram-аккаунте.

«Мы будем скучать по тебе», — написала Медведева, приложив фотографию Александровской и ее партнера Харли Уиндзора.

Ранее 18 июля тело Александровской было обнаружено у окон многоэтажного дома. Фигуристка выпала из окна. Представители правоохранительных органов обнаружили в квартире Александровской предсмертную записку «Люблю».

Как выяснилось позже, спортсменка после полученной травмы страдала от депрессии и посещала психолога. В ночь гибели Александровская пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание. С 2016-го фигуристка представляла на международных соревнованиях Австралию.

Медведева — серебряная призерка Олимпиады в Пхёнчхане. До весны 2018-го она работала под руководством Этери Тутберидзе. В настоящее время россиянка тренируется в Канаде под началом Брайана Орсера.