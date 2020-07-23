Российская фигуристка Евгения Медведева оценила слухи о подкладывающих друг другу стекло в коньки соперницах. Ее слова приводятся на сайте журнала «Команда России».

Медведева заявила, что единственный случай, который имел место быть, показан в фильме «Тоня против всех» об американской фигуристке Тоне Хардинг. «На самом же деле спортсмены-соперники друг друга очень уважают. Иногда это бывает наиграно, но нужно держать лицо. Восходишь на пьедестал — обними соперника. Тебя обыграли? Работай больше!» — посчитала фигуристка.

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Хардинг — чемпионка США и серебряная призерка чемпионата мира. В 1994 году ее муж напал на ее конкурентку Нэнси Кэрриган, чтобы вывести из соревнований.

22 июля стало известно, что Медведева начала тренироваться под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Это произошло из-за того, что спортсменка не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.