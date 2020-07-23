Тарасова прокомментировала информацию о работе с Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Ее слова приводит ТАСС.

«Стараемся, работаем, но пока рано какие-то итоги подводить. Я просто помогаю ей с программами, хожу на одну тренировку в день и хожу с удовольствием. Обе программы готовы, сейчас оттачиваем короткую», — заявила Тарасова. Она добавила, что фигуристке удалось восстановить все выученные до этого элементы.

О работе Тарасовой с Медведевой 22 июля рассказал наставник россиянки, канадец Брайан Орсер. Орсер уточнил, что спортсменка пока не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве на катке ЦСКА и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

Медведева живет и тренируется в Канаде с лета 2018-го. До этого она работала в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.