Медведева рассказала о работе с Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Татьяна Анатольевна — потрясающая женщина, мы часто общаемся, она большая работяга. У нас впервые такая плотная работа, нам комфортно вдвоем», — заявила Медведева. Она добавила, что Тарасова предлагает ей много нового для программ, однако последнее слово остается за канадским специалистом Брайаном Орсером.

22 июля о работе Тарасовой с Медведевой высказался Орсер. Наставник россиянки уточнил, что спортсменка пока не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве на катке ЦСКА и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

Медведева живет и тренируется в Канаде с лета 2018-го. До этого она работала в группе отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.