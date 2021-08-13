Международный союз конькобежцев создал правила для трансгендеров

Для желающих выступать на соревнованиях под эгидой ISU трансгендеров разработали правила

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением о спортсменах-трансгендерах, которые хотят принять участие в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте организации.

ISU разработал для таких атлетов правила. Для перехода из женской категории в мужскую спортсмену достаточно написать письменное заявление в организацию, после чего он получит разрешение на выступления. При этом спортсмены, которые начнут проходить гормональную терапию, потеряют возможность выступать в женских соревнованиях.

Для тех, кто решит сменить мужскую категорию на женскую, предусмотрены ограничения по количеству тестостерона в организме. Его уровень не должен превышать пять наномолей на литр в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

На Олимпиаде в Токио впервые в истории Игр выступила трансгендерная штангистка Лорел Хаббард. Спортсменка, которая раньше была мужчиной, осталась без медалей.

ISU — организация, проводящая главные международные соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Ее штаб-квартира находится в Лозанне, Швейцария.